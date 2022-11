Neil Armstrong și Buzz Aldrin au văzut OZN-uri în spațiu, în timpul misiunii Apollo 11

În 2005, vorbind pentru Science Channel, Aldrin a povestit cum echipa Apollo 11 a văzut OZN-uri în spațiu.

Niciunul dintre ei nu a vorbit despre extratereștrii, doar au specificat că au fost văzute câteva obiecte neidentificate în timpul misiunii.

„Era ceva acolo care era destul de aproape încât să poată fi observat și ce ar fi putut fi...? Mike (Collins) s-a gândit că ar putea să vadă prin telescop și a putut face asta când era într-o anumită poziție, nu se vedea foarte bine, dar când a editat-o să fie mai clară s-a văzut un obiect în formă de L, dar asta nu ne-a spus prea multe”, a spus Aldrin.

El a explicat că nu a menționat atunci nimic deoarece se temea că va pune în pericol misiunea.

„Acum, evident, nu ne-am grăbit să alertăm: Hei, Huston, avem o problemă. Nu am fi făcut asta pentru că știm că transmisiile astea pot fi auzite de oameni și cine știe cum ne-ar fi cerut cineva să ne întoarcem din cauza extratereștrilor sau oricare alt motiv, așa că nu am făcut asta”, a mai spus Aldrin.

Dr. David Baker, un om de știință de la Apollo 11, a confirmat faptul că echipa a văzut ceva în timpul misiunii, iar NASA știa despre existența acestui obiect.

Dată publicare: 17-11-2022 08:23