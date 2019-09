Motivul tulburător pentru care un tânăr se filmează mereu și n-a mai ieșit din casă de 1 an

Un tânăr din Marea Britanie, care suferă de tulburare obsesiv-compulsivă (OCD) de când avea 4 ani, nu a mai ieșit din casă de un an pentru că trăiește mereu cu senzația că tocmai a ucis pe cineva.

Connor, în vârstă de 27 de ani, își filmează fiecare mișcare pentru a se convinge mereu că nu a rănit pe nimeni.

Tânărul, care este din Liverpool, suferă de obsesii sau gânduri intruzive, care îl fac să creadă că a rănit sau ucis o persoană.

„Stau în pat și mă gândesc că am omorât pe cineva. Pot să stau în pat chiar și trei, patru luni, iar concluzia că, de fapt, nu am făcut nimic rău vine abia șase, șapte luni mai târziu”, a spus Connor pentru BBC.

Bărbatul a ales să-și împărtășească povestea pentru a atrage oamenilor atenția asupra acestei condiții. El ia acum antidepresive și antipsihotice, care ar trebui să-i țină sub control efectele tulburării obsesiv-compulsive. Totuși, el simte că medicamentele nu-și fac efectul. A mai făcut terapie cognitiv-comportamentală, a mers la ședințe de consiliere, la tehnici de desensibilizare prin mişcări oculare și tot degeaba. Acum speră ca un nou tratament, numit stimulare magnetică transcranială, îl va ajuta.

Despre OCD, Connor a susținut: „Am observat prima dată când aveam 4 ani, iar efectele s-au înrăutățit cu cât am înaintat în vârstă. Acum e pur și simplu de nesuportat. Am gândurile astea în fiecare minut din fiecare zi. Sunt violente, cu conotații sexuale, sunt despre cum sunt eu un om rău, dar cât de mult îmi doresc să fiu bun. Eram cu prima mea iubită în stația de autobuz. Și erau niște tufișuri în spate. Și am început să am gânduri intruzive despre cum pot fi violate persoane în acele tufișuri. Prietena mea era lângă mine și am început să intru în panică. Mă întrebam de ce am ajuns să am astfel de gânduri cu prietena mea alături. Și am început să plâng”.

Băiatul, care i-a spus mamei sale că se gândește să se sinucidă, poartă mereu o cameră cu el când conduce, are camere de supraveghere instalate peste tot în casă și ține în mână un telefon, cu care-și filmează cealaltă mână.

„În felul acesta știu că nu am lovit pe nimeni”, a precizat el.

Connor locuiește cu părinții lui și se chinuie să aibă un job.

„Obișnuiam să conduc spre muncă și mă gândeam că am lovit pe cineva. Dădeam peste o groapă și mă gândeam că era, de fapt o persoană. Așa că mă întorceam să verific și făceam asta două-trei ore”, a mai povestit tânărul.

Mama lui, Alison, spune că e mândră de felul în care Connor face față condiției de care suferă și speră ca oamenii să nu-l judece pentru obsesiile sale.

De când Connor a dat declarațiile pentru BBC, clinica ce oferă tratamentul nou a intrat în legătură cu tânărul, iar acesta va începe curând terapia, notează Daily Mail.

„Simt că asta e singura șansă care mi-a mai rămas. Asta nu e viață de trăit. Dacă nu va funcționa, i-am spus deja mamei că nu văd niciun motiv pentru care să mai fiu pe lumea asta, atât timp cât efectiv nu trăiesc. Aș prefer să mor. Ar însemna totul pentru mine dacă acest tratament ar funcționa. Aș călători în lume, aș avea un job full-time, salariul meu, propria mea locuință. Poate aș avea din nou o prietenă și n-aș mai pierde-o din cauza gândurilor negative. Aș avea o viață normală, la fel ca toată lumea. Ar fi un miracol”, a mai afirmat Connor.

