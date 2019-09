Boris Johnson, pus la punct de Mark Ruffalo, după ce a comparat Marea Britanie cu Hulk

„Când am obţinut această funcţie, toată lumea spunea că nu este posibilă absolut nicio modificare a acordului de retragere. Ei (liderii europeni) au revenit asupra acestuia şi, după cum ştiţi, o foarte, foarte bună conversaţie are loc în legătură cu modul de a trata problemele frontierei nord-irlandeze. Progrese enorme sunt în curs”, a declarat Boris Johnson.

Apoi a susținut că Marea Britanie se va elibera din strânsoarea Uniunii Europene exact ca Bruce Banner, care se transformă în Hulk atunci când se enervează, notează Daily Mail.

„Hulk mereu reușea să scape, indiferent cât de potrivnică îi părea situația. Exact așa se întâmplă și cu această țară. Vom ieși (din UE) pe 31 octombrie și vom reuși. Cu cât Hulk devine mai nebun, cu atât e mai puternic”, a continuat Johnson.

Mark Ruffalo, actorul care-l interpretează pe eroul verde, n-a fost tocmai măgulit de această comparație și a ținut să-i dea o explicație premierului britanic.

Boris Johnson forgets that the Hulk only fights for the good of the whole. Mad and strong can also be dense and destructive. The Hulk works best when he is in unison with a team, and is a disaster when he is alone. Plus...he’s always got Dr. Banner with science and reason. pic.twitter.com/jN8BDzgpWl