Motivul pentru care un șofer de autobuz poartă vestă anti-înjunghiere. A primit 500 de mesaje pe Facebook

Imre Marton, în vârstă de 33 de ani, poartă mereu o vestă anti-injunghiere iar în locuinţa sa are dreaperii negre, pentru că oamenii să nu vadă înăuntrul casei sale. În ciuda faptului că femeia care îl hărţuia, Charlie Howells, se afla în spatele gratiilor, bărbatul se teme că va fi atacat de alţi indivizi care vor acţiona la cererea ei, conform Daily Mail

Marton a declarat pentru Sunday Mirror: "Niciodată nu mă simt în siguranță. Ştiu că nu se se va opri şi va continua să mă hartuiască. Trăiesc cu temere, mereu mă uit peste umăr. Sunt sigur că într-o zi mă va ucide. Scopul ei e să murim împreună".

În 2012, Howells, în vârstă de 24 de ani, a început să-l hărțuiască pe Marton după ce s-a urcat în autobuzul pe care bărbatul îl conducea în Oxfordshire. Howells a descoperit traseul pe care îl urma bărbatul şi mereu îl aştepta în staţia de autobuz. De asemenea, i-a trimis peste 500 de mesaje pe Facebook.

Femeia a ignorat ordinele de restricţie, în care se preciza că nu trebuie să mai ia legătura cu bărbatul sau să circule în autobuzul condus de Marton.

Whilst prison sentences provide much needed respite for the tormented victim, it is vital to deal w/ underlying behaviour of the stalker. ⁦Hope ⁦@metpoliceuk⁩ Stalking Threat Assessment Centre will provide much needed rehabilitative interventions. https://t.co/2M9Xa0t0AX