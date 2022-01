Motivul pentru care un CEO își plătește angajații cu 5000 de dolari ca să-și dea demisia

O companie americană a găsit o manieră inedită de a găsi și păstra cei mai buni angajați.

CEO-ul Trainual, Chris Ronzio, a mărturisit că-și plătește angajații pentru a-și da demisia. Acesta susțină că strategia îl ajută să-i păstreze pe cei mai buni și să mențină o cultură organizațională puternic pro-muncă.

„Dată fiind piața din ziua de azi, echipele de resurse umane trebuie să se miște rapid pentru a evalua candidații și să-i treacă prin procesul de recrutare pentru a le face o ofertă competitivă, deci e imposibil să ai dreptate 100% din timp”, spune acesta, potrivit businessinsider.com.

Compania a implementat această strategie în mai 2021, oferind noilor angajați 2.500 de dolari pentru a demisiona după două săptămâni dacă simt că au dubii în privința companiei. Potrivit CEO-ului, nici măcar o persoană din cele 38 angajate nu și-a dat demisia.

Între timp, compania a majorat oferta la 5.000 de dolari.

„Ne-am uitat la salariul nostru mediu când am analizat schimbarea sumei și ne-am dat seama în cele din urmă că, dacă cineva câștigă 80.000 de dolari sau 100.000 de dolari pe an, 2.500 ar putea să nu fie suficient de tentant. Ei ar putea decide să rămână în timp ce își caută un alt job fiindcă câștigă mai mult rămânând. Așa că am ajustat numărul având în vedere asta”, a mai spus CEO-ul.