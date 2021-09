Angajata concediată pentru că a publicat ”fluturașul” de salariu cu 23 de lei a câștigat procesul cu fostul angajator

Facebook / Angelica Manole

O fostă angajată a unei croitorii din Vălenii de Munte a câștigat în instanță procesul co fostul angajator care a concediat-o după ce aceasta și-a postat pe Facebook fluturașul de salariu, cu ”lichidarea” de 23 de lei.

Potrivit deciziei Tribunalului Prahova, Angelica Manole a fost concediată abuziv și trebuie să primească salariul aferent perioadei în care s-a luptat în justiție pentru drepturile sale, de aproape un an și jumătate, relatează Observatorul de Prahova.

Femeia a postat o fotografie cu fluturașul de salariu în aprilie 2020, arătând că a primit doar 23 de lei pentru că „nu a făcut norma”. Conducerea fabricii de confecții a făcut presiuni ca aceasta să își retragă acuzațiile și ulterior a concediat-o.

„De luni până vineri și o dată la două sâmbete, cu program redus, e drept, din cauza pandemiei. Însă noi ne-am făcut treaba. Toate aveam copii de crescut acasă, familii. Și-au bătut joc de mine, de noi. Eu am avut curajul să fac publică treaba asta și m-au dat afară. Dar cum puteam trăi o lună cu 23 de lei? Ulterior, am primit prin curier o invitație în vederea unei reangajări ca muncitor necalificat.

Evident, am refuzat, doar nu era să mă întorc și să fiu iarăși batjocura lor. Un avocat s-a oferit să mă ajute gratuit să dau fabrica în judecată. Mult timp m-am chinuit, cu doi copii, fiindcă am fost dată afară abuziv. Am fost ajutată de români care au donat bani pentru ca eu să îmi pot întreține familia”, a declarat Angelica Manole pentru sursa citată.