Motivul pentru care un bărbat a arătat ca un cartof, în timpul unei ședințe pe video call. VIDEO

Potrivit presei locale, bărbatul a vrut să țină o ședință prin video call cu mai mulți angajați, când a apăsat un buton greșit și i s-a activat un filtru, care l-a făcut să arate ca un cartof, scrie Mirror.

În ciuda încercărilor sale de a gestiona situația, el nu a reușit, iar întreaga ședință s-a derulat în acest fel.

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can’t figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk