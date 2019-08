Motivul pentru care o britanică a fost arestată în fața copiilor. „Am trăit un coșmar”

O femeie din Ipswich, Marea Britanie, a ajuns în arest după ce a încălcat hotărârile locale privind reciclarea gunoiului menajer.

Lyndsey Webb, în vârstă de 34 de ani, a aruncat gunoiul în saci negri, în loc să-l arunce în saci portocalii, așa cum prevede o hotărâre adoptată de Consiliul Local din Ipswich. În apărarea ei, femeia spune că ea și alți vecini pur și simplu nu au primit saci portocalii de la municipalitate, așa că nu a avut cum altfel să arunce gunoiul. Webb a mai susținut că însuși Consiliul i-a dat voie să folosească sacii negri tocmai pentru că nu i-a primit la timp pe ceilalți.

În schimb, procurorii au prezentat imagini de pe camerele de supraveghere cu femeia aruncând de trei ori sacii, pe furiș, în miez de noapte.

Femeia a fost arestată, după ce a fost citată să se prezinte la tribunal și nu a venit.

„N-am făcut decât să folosesc sacii de culoare greșită și m-am trezit cu doi polițiști la ușă, care m-au arestat de față cu copiii mei. E ridicol. Ei pur și simplu nu i-au trimis pe cei portocalii la timp. Oricum le ia atât de mult să ridice sacii de pe străzi, că am văzut mișunând și șobolanii. Noi nu suntem ajutați. Eu și familia mea am trăit un coșmar din cauza lor”, a spus Lyndsey Webb, potrivit The Telegraph.

Un purtător de cuvânt al Consiliului a explicat de ce femeia a fost arestată: „A lăsat o mare cantitate de gunoi lângă un magazin, după colț. I-a fost trimisă o scrisoare de avertisment, dar ea a continuat să facă la fel. A fost citată și de două ori, nu s-a prezentat în fața instanței. Tocmai de asta a și fost arestată”.

Până la urmă, femeia a fost eliberată din arest, dar a fost pusă să plătească 50 de lire sterline, costul achitat de municipalitate cu reciclarea gunoiului pe care ea nu l-a aruncat așa cum ar fi trebuit.

