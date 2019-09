Motivul pentru care o femeie mănâncă același lucru în fiecare zi de ani de zile

O femeie din Marea Britanie spune că are o fobie de mâncare și toată viața a fost nevoită să mănânce doar sandvișuri cu cașcaval.

April Griffiths, în vârstă de 29 de ani, mărturisește că s-a săturat de această dietă, dar spune că are și părți bune.

"Nu trebuie să mă gândesc la ce voi mânca la micul dejun, prânz sau cină", a spus tânăra, potrivit Mirror.

Femeia spune că a cheltuit până acum o avere pe ședințe de hipnoterapie în încercarea de a scăpa de această fobie cu care se luptă de aproape 30 de ani, însă până acum nu au funcționat.

"De fiecare dată când încerc să mănânc ceva nou am atacuri de panică, iar corpul meu începe să tremure. Chiar dacă am încercat să mănânc porții de orez, paste sau legume de dimensiunea unui bob de mazăre, nu am reușit să le înghit fără să vomit", mai spune April.

Femeia spune că s-a săturat să mănânce același lucru în fiecare zi, însă nu a găsit încă o soluție pentru problema ei. Singurul lucru pe care îl poate mânca în afara sandvișurilor cu cașcaval sunt chipsurile, a spus ea.

"Este singura senzație diferită pe care o primesc papilele mele gustative, așa că mereu le aleg pe cele cu arome", a explicat April.

Aceasta reușise în urmă cu 5 ani să scape de atacurile de atacurile de panică ce îi apar când încearcă alte feluri de mâncare, după două ședințe de hipnoterapie.

Ea spune însă că nu și-a permis să continue tratamentul, care o costă 300 de lire pe săptămână, așa că a fost nevoită să revină la dieta inițială.

"Singurele vitamine mi le iau din sucul de portocale, beau trei cutii pe zi", a mai povestit ea.

