Motivul pentru care mai multe capre vor sta toată vara într-un parc din New York. VIDEO

Animalele au scop foarte bine stabilit: să mănânce speciile invazive din parc, cum ar fi vița de vie.

Caprele pot mânca zilnic cam 25% din greutatea lor corporală, iar autoritățile speră că în acest fel să scape de speciile invazive fără să apeleze la diverse substante chimice, conform ABC7NY.

La început au fost aduse 24 de capre, dar se pare că doar cinci dintre ele vor sta toată vara în parc, și anume Buckles, Chalupa, Mallemar, Ms. Bo Peep și Skittles. Ele vor rămâne în parc până la sfârșitul lui august.

Nu este prima dată când caprele sunt folosite pentru acest lucru în parcul Riverside. Ele au fost aduse aici și în 2019, când autoritățile voiau să scape de speciile invazive din parc.

Goats have been released at Riverside Park in New York City to applause as they begin their mission to curtail invasive plants ????????

