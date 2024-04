Mona Lisa cântă rap într-un videoclip generat de inteligența artificială. „Dacă ar fi văzut Da Vinci asta...”. VIDEO

Compania gigant a lansat noua sa tehnologie AI, numită VASA-1, ce poate face o imagine statică să se miște în funcție de un material audio.

Pentru a demonstra asta, Microsoft a publicat un videoclip în care Mona Lisa, din pictura lui Leonardo Da Vinci, interpretează o piesă rap „Papparazzi”, pe care Anne Hathaway a scris-o și cântat-o în talk show-ul lui Conan O'Brien în 2011.

Videoclipul a fost publicat ca parte a unui studiu, pe 16 aprilie, și a ajuns viral pe X.

Microsoft just dropped VASA-1.

This AI can make single image sing and talk from audio reference expressively. Similar to EMO from Alibaba

10 wild examples:

1. Mona Lisa rapping Paparazzi pic.twitter.com/LSGF3mMVnD