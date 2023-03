Momentul șocant în care un bărbat vrea să afle ce zgomot se aude și casa îi explodează. VIDEO

Cinci persoane au ajuns la spital, în urma incidentului produs în Halifax, West Yorkshire, conform The Sun.

În clip, se observă un bărbat care coboară scările înainte ca ecranul să se albească din cauza exploziei. Proprietatea este cuprinsă de flăcări, iar bucătăria a fost grav avariată.

Toate cele cinci persoane au suferit din cauza inhalării de fum, iar una dintre ele a avut nevoie de îngrijiri medicale și pentru arsuri.

Serviciul de pompieri și salvare din West Yorkshire (WYFRS) a transmis că incendiul a fost provocat de o motocicletă electrică care era încărcată în casă.

