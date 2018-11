Momentul în care un tată își împinge fiul de 6 ani pe terenul de fotbal ca să evite un gol. VIDEO

Înregistrarea în care Phil Hatfield, un tată din Țara Galilor, își împinge copilul, neatent, în fața mingii a fost urmărită pe rețelele de socializare de peste 18 milioane de oameni, relatează BBC.

Osian, copilul de șase ani, era portar la un meci de fotbal. În momentul în care un adversar șutează spre poarta lui, poziția sa nu era una dintre cele mai bune. Însă a intervenit tatăl său: aflat lângă poartă, acesta și-a împins practic copilul în direcția mingii care a fost respinsă însă golul tot nu a putut fi evitat.

I can’t stop watching this. Dad of the year ????????????⚽️pic.twitter.com/iLvhDoiFyb