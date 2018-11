Lecția oferită de un pui de urs pe un versant înzăpezit a captivat milioane de oameni. VIDEO

O mamă și puiul ei au fost filmați, în mod nepotrivit, cu o dronă cum urcă un versant acoperit cu zăpadă. Ursulețul se chinuie să se țină după mama lui, ajunsă în vârf, însă alunecă de mai multe ori și deși ajunge la o distanță mare la vale nu renunță și o ia de la capăt în repetate rânduri până se reunește cu ursoaica.

Filmarea a fost realizată pe 19 iunie de un rus în Magadan, o regiune de pe teritoriul Rusiei, situată în Siberia Orientală, și a fost preluată recent pe Youtube, însă a devenit virală după ce a fost publicată pe Twitter de un membru al Societății de Geografie din Canada unde a fost urmărită de peste 18 milioane de oameni. Imaginile au ajuns și pe siteurile de știri internaționale.

We could all learn a lesson from this baby bear: Look up & don't give up. pic.twitter.com/nm0McSYeqY