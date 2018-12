Momentul în care un curier se „înfruptă” din mâncarea pe care trebuia să o livreze. VIDEO

Spre ghinionul lui, a fost filmat de la o fereastră în timp ce se înfrupta din caserolele pe care trebuia să le livreze.

A luat câteva linguri din fiecare, după care le-a pus capacul şi le-a băgat înapoi în geantă. Cel care a surprins momentul a postat imaginile pe o reţea socială, unde s-au răspândit fulminant.

Au fost vizionate de sute de mii de ori şi, inevitabil, au ajuns şi sub ochii angajatorului.

Compania specializată în livrări de mâncare la domiciliu şi-a cerut public scuze şi a anunţat că va cere că pachetele cu mâncare să fie sigilate la plecarea din restaurant.

This is what happens when you use coupon codes all the time. ???? Watch till end. pic.twitter.com/KG5y9wUoNk