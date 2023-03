VIDEO. Momentul în care o prezentatoare meteo leșină în direct, sub privirile îngrozite ale colegilor

Prezentatoarei meteo, pe nume Alissa Carlson Schwartz, i s-a făcut rău în direct, chiar în momentul în care colegele sale i-au predat legătura. Femeia s-a prăbușit brusc sub pupitru, sub privirile îngrozite ale celorlalte prezentatoare, Nichelle Medina și Rachel Kim, potrivit New York Post.

Ulterior, Alissa Carlson Schwartz a transmis un mesaj pe o rețea de socializare, în care le mulțumește celor care și-au făcut griji cu privire la starea sa de sănătate.

????#WATCH: As terrifying moment happened when a CBS LA meteorologist collapsed live on air

????#LosAngeles | #California

Terrifying moment shows when a CBS LA meteorologist Alissa Carlson Schwartz collapsed on-air on Saturday morning while doing a live report her co workers… https://t.co/zkWpaB81yZ pic.twitter.com/tQ9To9spDo