Momentul în care o avalanșă acoperă o autostradă din Colorado

Mașinile au încetinit și au oprit când torentul de zăpadă s-a revărsat pe versantul muntelui.

Avalanșa nu a trecut, propriu-zis, peste autostradă, dar norul de zăpadă fină, ca un praf, pe care l-a ridicat, a acoperit o mare parte a șoselei, inclusiv vehiculele.

Aceste imagini au fost filmate dintr-o mașină în care se aflau un tată și fiul lui. Ei spun că nu au pățit nimic, dar au fost martori îngroziți la puterea distrugătoare a avalanșei.

Caught on camera: @KDVR viewer captured this video of an #avalanche near I-70 today in Ten Mile Canyon between Frisco and Copper Mountain. #CoWX #KDVR pic.twitter.com/eL6uIwB4c3