Mister rezolvat după 30 ani. De unde apăreau constant telefoane Garfield pe plaje din Franța

Timp de 30 de ani, apariția misterioasă a unor telefoane de plastic cu chipul renumitului personaj Garfield pe plajele din vestul Franței i-a pus pe jar pe localnici, dar și pe turiști.

Oamenii s-au întrebat cum este posibil ca pe plaja lor din zona Brest să ajungă, an de an, telefoanele de plastic sub forma renumitului personaj.

Uneori, telefoanele ajungeau intacte pe plajă, alteori se puteau observa doar bucăți rupte, informează AFP.

"Niciodată nu se opreau", a declarat un localnic.

Localnicii spun că numai în 2018, pe plajele din regiunea Brest, au apărut în jur de 200 de telefoane sau bucăți de telefoane cu chipul lui Garfield.

Oamenii s-au întrebat întotdeauna de unde veneau aceste obiecte, iar acum știu răspunsul. Activiști care militează pentru păstrarea mediului înconjurător au descoperit sursa misterioaselor apariții.

În urma unei campanii lansate în zonă de grupul Ar Vilantsou, un localnic și-a amintit de o zi furtunoasă pe care a trăit-o în anii 1980 și i-a contactat pe activiști.

Mergând pe firul poveștii, aceștia au descoperit că o navă a eșuat în apropierea țărmului, iar după îndelungi căutări a fost găsit un container într-o peșteră de pe fundul apei care conținea alte telefoane cu Garfield.

"Este pentru prima data când vedem așa ceva", a declarat Claire Simonin-Le Meur, reprezentanta grupului Ar Vilantsou.

Deși oamenii au aflat motivul pentru care aceste telefoane au apărut pe plaja lor timp de atât de mulți ani, problema nu a fost rezolvată, deoarece containerul respectiv se află într-un punct inaccesibil, astfel că nu poate fi golit.

