Mesajul ”Mi-e dor de tine”, aprins în Chicago, pentru românii din SUA. Oamenilor le e dor până și de pietrele din fața casei

Instalația luminoasă "Mi-e dor de tine" a fost aprinsă recent în Chicago, în cea mai mare comunitate de români din Statele Unite ale Americii. Mesajul i-a reunit pe mulți dintre ei în același loc și, împreună, au putut împărtăși dorul de casă.

Instalația luminoasă a fost expusă în urmă cu doi ani în Londra.

"Tuuuudooor! Ne e dor de tine tare, tare. Pup!".

Această familie din Chicago le transmite salutări fiului și frățiorului mai mare rămași în România, din fața instalației luminoase "Mi-e dor de tine", așezată acum în centrul metropolei, în fața clădirii Britannica - o construcție din 1914.

Georgiana Merdariu: ”Am plâns în fața semnului. În mine sunt multe doruri. Foarte multe. De la persoane care sunt sau nu mai sunt cu mine, părinții mei, Tudor".

Cătălina locuiește de 17 ani în Statele Unite și vine rar acasă. Spune că aceste cuvinte luminoase îi mai alină dorul.

”România nu ne-a uitat. Nu ne-a părăsit, nu ne-a abandonat”

Cătălina Bickerstaff: ”Nu merg atât de des pe cât mi-aș dori. Ultima oară am fost în 2016, băiețelul avea 2 ani, am serbat ziua acolo. Părinții, sora mea încă sunt acolo, locuiesc toți prietenii mei. Am venit aici oarecum singură și mi-am creat un drum”.

Toți românii care au venit să vadă literele aprinse și-au stăpânit cu greu emoțiile.

Femeie: ”Dor de a putea petrece timp acasă, în sânul familiei, fără griji, fără stres”.

Femeie: ”Un dor nebun de... știu că sună ca și un clișeu, pietrele de pe stradă. Pietrele din fața casei, pietrele din fața curții. Semnul ăsta ne dă sentimentul ăsta de apartenență și că suntem chiar aproape de casă”.

Femeie: ”România nu ne-a uitat. Nu ne-a părăsit, nu ne-a abandonat”.

Bărbat: ”Încerc să uit de restul lucrurilor care nu îmi plac în țară”.

Tânăr: ”O bucurie, o sinceră bucurie”.

Tânăr: ”Ne bucurăm, suntem mândri, vă iubim, ne e dor de voi și să ne vedem cu bine în curând”.

Instalația a fost prima oară instalată în Cluj-Napoca, în 2018. Un an mai târziu, a fost expusă în Londra. Neoficial, peste 100.000 de români ar trăi în Chicago.

Instalațiile- răspuns, ”Și mie” și ”Te aștept”, vor fi instalate la Cluj-Napoca și București

Mihai Lehene, președintele Romanian United Fund: ”Suntem o comunitate relativ tânără, foarte mulți dintre noi am venit aici după anii 2000. Acest semn este un simbol pentru noi. În primul rând, spune suntem aici, existăm, suntem puternici, suntem uniti, suntem legați”.

Cuvintele realizate din neon cântăresc 85 de kg și instalația are 10 metri lungime. A fost transportată acolo pe bucăți și reconstruită.

Andi Daiszler, președintele Asociației Daisler/director Lights on Romania: ”Mi-e dor de tine” - e cumva un activator de sentimente, e practic o declarație pe care noi o ducem din partea tuturor românilor de acasă, celor care sunt departe de noi”.

Partea și mai frumoasa e că instalațiile- răspuns "Și mie" și "Te aștept" vor fi aprinse la Cluj-Napoca și București, pentru ca toți cei dragi din țară să le poată răspunde printr-o fotografie celor aflați la mii de km depărtare.