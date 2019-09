Mărturii șocante în cazul femeii incendiate de soț. „O omor și nu va afla nimeni”

Kulwinder Singh, în vârstă de 41 de ani, a ucis-o pe Parwinder Kaur, 32 de ani, în decembrie 2013, dar abia acum au avut loc audieri în fața Curții Supreme din Noua Galie de Sud. Deși i-a dat foc soției, iar aceasta a murit din cauza rănilor suferite, el a pledat nevinovat.

Fratele ei, Sukhvinder Singh, a spus în instanță că la un moment dat, în 2012, cei doi soți s-au certat în casa lui, pe motiv că femeia voia să-și pună o parte din salariu în contul personal. Nervos, bărbatul a ridicat mâna asupra ei și a fost pe punctul de a o lovi.

„I-am spus: 'Nu, nu poți să faci asta. Asta e casa mea!'”, a povestit fratele victimei, potrivit 7News.

Atunci, bărbatul i-a spus „nu, nu pot să intervii” și că e „dreptul lui să o lovească dacă asta vrea și că poate să-i facă orice dorește”.

În acel moment, fratele femeii a deschis ușa și l-a dat afară din casă.

Rouse Hill: The family of a woman who burned to death has told a court she endured a stream of abuse from her husband. Parwinder Kaur died after being engulfed in a fireball on her driveway. Her husband denies he was responsible, claiming she torched herself. #RouseHill #7NEWS pic.twitter.com/iao5qxynxH