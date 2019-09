A fost înjunghiată de fostul ei soț, sub privirile copilului. Gestul bărbatului după crimă

Potrivit autorităților, copilul a fost martor la scenă, în timp ce mama lui era înjunghiată de fostul soț înainte ca acesta să se sinucidă, informează Mirror.

Băiatul s-ar fi aflat în mașină când a început atacul, iar în prezent se află în grija poliției.

Corpul mamei sale a fost găsit în mașină, iar cel al bărbatului lângă mașină.

