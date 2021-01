Mai multe conace din Mureș, cumpărate și reabilitate de autorități, sunt redate oamenilor

Uitate de vremuri și de moștenitori, mai multe conace în paragină care au fost cumpărate de autoritățile locale sunt redate oamenilor.

Clădirile pline de povești și farmec au fost renovate și introduse în circuitul turistic. Avem câteva exemple din zona Mureșului, dar mai sunt încă multe în toată țara care merită restaurate și admirate pentru că reprezintă o bucată din istoria noastră.

La Sângeorgiu de Mureș, în centrul comunei găsim un castel impozant ridicat în secolul al XIX-lea. Când a ajuns în proprietatea primăriei, acum 11 ani, zidurile abia mai rezistau. Autorităţile au plătit moştenitorilor aproximativ 200 de mii de euro din bugetul local pentru castel.

Sofalvi Szabolcs, primar comuna Sângeorgiu de Mureş: ”Chiar dacă am văzut că este într-o stare deplorabilă am spus, vom cumpăra. Am câştigat fonduri europene şi cu un million de euro, am reuşit să reabilităm, doi ani s-a lucrat la această clădire”.

Clădirea cu 15 încăperi, o sală de bal şi o terasă care dă spre un parc imens a fost naţionalizată în 1948 şi a adăpostit apoi Întreprinderea Agricolă de Stat. După schimbarea regimului, a revenit la moştenitori, dar cum aceştia nu s-au putut ocupa de ea, s-a deteriorat rapid. Acum a intrat în circuitul turistic.

Şi Castelul Rhedei Rothenthal din Seuca a fost cumpărat recent de primărie, cu 235 de mii de euro. Deşi în picioare, clădirea va avea nevoie de renovare.

Balogh Elemer, primar comuna Gănești: ”Înainte să cumpărăm acest castel ne-am consultat cu cetăţenii din Gănești şi Seuca. Pentru mine este important că orice clădire să fie renovată, dar mai important să fac un centru socio cultural”.

Clădirea în stil baroc a aparţinut unui conte şi dacă în perioada comunistă a fost şi ea IAS, după Revoluţie a fost cumpărată de un politician, care nu a investit în ea. După negocieri lungi, familia acestuia a acceptat oferta primăriei.

Localnic: ”Castelul a fost construit în 1898, s-a moştenit de ficior, baronul lucra terenul avea peste 40 de hectare de teren în seuca, care a fost pe urma împărţit la oameni”.

La câţiva kilometri depărtare, în comuna Corunca, se afla un alt conac în ruine. Ridicat la începutul secolului 19 a fost revendicat de moştenitori şi vândut unui francez, care nu l-a consolidat. Numai în judeţul Mureş există 28 de castele şi conace care au aparţinut unor familii de nobili.