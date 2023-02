Loto 6/49 din 23 februarie 2023. Reporturi mari la Loto 6/49 şi la Joker

„Joi, 23 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 19 februarie, Loteria Romana a acordat 21.339 de castiguri in valoare totala de peste 1,55 milioane de lei”, a transmis Loteria Română.

Sursa citată a precizat că, la Loto 6/49, se înregistrează la categoria I un report in valoare de peste 19,88 milioane de lei (peste 4 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,54 milioane de lei (peste 1,13 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 19 milioane de lei (peste 3,88 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 466.300 de lei (peste 95.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 227.500 de lei (peste 46.300 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 2,20 milioane de lei (peste 449.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 155.700 de lei (peste 31.700 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 138.800 de lei (peste 28.300 de euro).

