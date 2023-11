Locul complet neașteptat în care un turist a găsit o cameră de filmat ascunsă, în apartamentul închiriat. FOTO

Postarea lui Ian Timbrell a devenit virală și mai multe persoane au spus că au găsit camere de filmat ascunde în casele și apartamentele închiriate, scrie dailystar.co.uk.

Ok, normal or weird?

My AirBNB has a webcam watching the whole living room.

Am I wrong to have unplugged it? Seems like a huge invasion of privacy to me! pic.twitter.com/A2GwfWMX0C