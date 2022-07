Legendarul cascador Lae Drăghici, aniversare plină de adrenalină la 70 de ani. Spectacolul oferit la Alba Iulia

Celebrul cascador Lae Dreghici a vrut să-și sărbătorească într-un mod original aniversarea de 70 de ani și a realizat un spectacol presărat cu adrenalină.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

"Trăiesc ca să risc, risc ca să trăiesc", aceasta este divizia care îi călăuzește viața Lae Dreghici. La 70 de ani, celebrul cascador a vrut să își suprindă fanii și a reușit.

Lae Dreghici, cascador: „Direcția e destul de slabă și nu am prins trambulina pentru că am vrut să o înșurubez să mă bag sub Cosmin și nu am reușit și m-am răzbunat a doua oară. Am am 70 de ani cu adevărat în acte, dar în carne și oase verificați-mă”.

Cosmin Pădureanu, cascador: „Ne-am adunat să îl sărbătorim pe Lae Dreghici unul dintre pionierii meseriei de cascador mai ales că este aici din Alba Iulia, un ardelean pur sânge căruia îi place adrenalina”.

Autoritățile din Alba Iulia l-au recompensat pe Lae Dreghici pentru întreaga sa carieră.

Bărbatul a jucat în 12 filme românești celebre, iar acum 27 de ani a reușit cea mai spectaculoasă cascadorie auto, când a zburat peste 63 de metri cu o mașină.

