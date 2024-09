Las Fierbinți, lider incontestabil de audiență! Peste 1,7 milioane de români au râs la primul episod din noul sezon

Bobiță, Firicel și Ardiles au început o afacere inedită, bazată pe o imprimantă 3D care printează friptură, inventată de americani. “NASA, în primul rând, s-a gândit la mici, că este moartea la astronauți! Trebuie să mănânce mici ca să aibă curaj și putere să meargă dincolo de Lună!”, a spus Firicel.

Celentano s-a hotărât să se lase de zidărie și să devină casnic, spre surprinderea soacrei lui și a celor care apelau la serviciile sale: “Am renunțat la meseria de zugrav! Gata, am pus sculele în cui!”. Iar Brânzoi a suferit cumplit: “Azi se fac 30 de ani de când am cerut-o prima oară și ea atunci a spus: Nu! Și eu, ca prostul, în loc să-mi văd de viața mea, am insistat!”.

Miercuri seară, primul episod Las Fierbinți din sezonul 25 a fost lider absolut de audiență. În intervalul orar 20:27 – 21:29, serialul a înregistrat 9,6 puncte de audiență și 29,6% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 6,1 puncte de rating și 18,7% cotă de piață. La nivel național, aventurile fierbințenilor au fost urmărite de peste 1,7 milioane de telespectatori. În minutul de aur, la ora 20:42, aproape 2 milioane de români se bucurau de comedie.

În această seară, de la ora 20:30, vom vedea cum va decurge parteneriatul în afaceri dintre Bobiță, Firicel și Ardiles, dar și cum își va soluționa Firicel dilema: iubirea sau banii? “Iubirea era mai bună și mai importantă decât orice în lumea asta”, va spune acesta. Celentano va refuza mai multe oferte de muncă tentante, printre care și construirea unui aeroport, hotărât să rămână casnic.

Las Fierbinți este în fiecare miercuri și joi, de la ora 20:30, la PRO TV. Episoade noi sunt disponibile în avans pe VOYO.

Las Fierbinți – Țara o arde pe comedie!

