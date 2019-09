Kate Moss, apariție inedită la prezentarea de modă de la New York. ”Mă simt sofisticată”

Capitala modei este în aceste zile metropola americană New York.

Oraşul care nu doarme niciodată a fost scena mai multor prezentări, iar designerii au uimit publicul cu ţinute sobre, dar și îndrăznețe. De la evenimente nu au lipsit vedete de la Hollywood şi modele de succes.

Prezentarea noii colecţii Ralph Lauren a fost deschisă de Gigi Hadid, care a purtat o haină lungă gri, presărată cu cristale. La fel de elegantă a apărut în fatza spectatorilor şi sora ei, Bella Hadid - într-un frac negru.

Pentru Săptămâna modei de la New York, americanii au transformat podiumul într-un adevărat club de jazz al anilor '30. Iar modelele au etalat creatzii în alb şi negru, dar au fost şi câteva pete puternice de culoare.

Cei din public au jucat rolul clienţilor din club şi au urmărit relaxaţi modelele îmbrăcate în frac sau rochii de seară, purtând bijuterii opulente.

La evenimentul organizat de o casă de modă franceză, una dintre apariţiile aşteptate cu nerăbdare a fost cea a modelului Kate Moss. Frumoasa britanică a mers la prezentare împreună cu fiica ei de 17 ani, care pare să îi calce pe urme.

Kate Moss, supermodel: Îmi place Longchamp pentru că este o afacere de familie şi sunt minunaţi, iar hainele lor sunt foarte clasice, foarte franţuzeşti.

Reporter: Cum te simți atunci când le porți?

Kate Moss: Sofisticată.

La eveniment au participat şi actriţa Julianne Moore şi modelul Kendall Jenner - ambasadorul internaţional al brandului.

Vedete de cinema au fost şi la prezentarea designerului american Christian Siriano.

Alicia Silverstone, Lucy Liu şi Sarah Michelle Gellar se numără printre cei care nu au vrut să rateze noutăţile.

Alicia Silverstone, actriță: "Ceea ce face el este cu totul special şi de aceea am venit la această prezentare pentru că el nu foloseşte deloc piele sau blană. Chiar nu foloseşte. Nu cred că foloseşte nici lână. În privinţa animalelor, el este foarte responsabil cu materialele pe care le alege şi am fost inspirată de acest lucru, am venit la prezentările lui şi aşa am devenit buni prieteni. Este un geniu atât de profund şi de dulce şi îmi place să îi fiu prietenă."

