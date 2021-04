Judecătorii i-au interzis unei ieșence să mai facă videochat timp de 2 ani. Cum s-a ajuns aici

Judecătorii ieșeni i-au interzis unei tinere să mai facă videochat timp de 2 ani, pe lângă pedeapsa de 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare, după ce a șantajat un francez.

Femeii i s-a interzis „exercitarea dreptului de a practica activităţi de expunere, în direct sau înregistrate, adresate unui public sau individ, prin tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, a unor comportamente ori discuţii sexuale explicite“, scrie Ziarul de Iași.

Interdicția de a mai face videochat este complementară pedepsei de 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare pe durata unui termen de supraveghere de trei ani pentru o faptă de șantaj.

Divorţată şi mamă a unui copil minor, femeia îşi câştigă existenţa din practicarea videochat-ului, ocazie cu care a intrat în vorbă în urmă cu cinci ani cu un cetăţean francez în vârstă de 35 de ani.

Au schimbat numerele de telefon şi au continuat să discute pe WhatsApp şi Skype. Cei doi au conversat timp de un an şi jumătate, majoritatea discuţiilor fiind cu referiri sexuale explicite.

În cursul acestor discuţii, bărbatul se afişa uneori în diverse ipostaze indecente, cu natură clar sexuală. În cursul anului 2018, francezul i-a trimis în câteva rânduri ieșencei câte 30-40 de euro, drept cadou, dar la un moment dat bărbatul a încetat discuţiile cu ea, fapt ce a nemulţumit-o.

În iulie 2019, femeia l-a contactat pe francez pe aplicaţia Messenger a Facebook, spunându-i că deţine fotografii şi înregistrări video cu acesta şi că le va trimite tatălui şi unei prietene a bărbatului dacă acesta nu-i trimite 250 de euro.

„Vreau să îmi trimiţi 250 de euro. Nu îţi cer, ci îţi spun direct. Am aflat cine este tatăl tău şi despre o femeie. Le voi spune ce faci pe internet şi le voi şi arăta nişte poze cu tine. Nu am timp să mă joc sau de altceva. Dacă mă blochezi aici sau în alt loc, te găsesc de pe alt cont. M-am săturat să fac pe fata bună cu tine şi voi publica peste tot dacă nu îmi trimiţi imediat“, i-a transmis aceasta.

Ulterior, şi-a crescut pretenţiile la 300 de euro. Francezul i-a trimis imediat banii, dar în aceeaşi zi tânăra i-a mai cerut 250 de euro, din care a primit 125. A doua zi, femeia i-a cerut alţi bani. La fel, după încă o zi.

”Mă voi super supăra și voi vorbi cu toată lumea”

„Ştiu ce am promis, însă pentru tine 200 nu înseamnă nimic… deci vreau să înţelegi că am nevoie de 200 în plus, pentru că sunt într-o mare încurcătură şi pun pariu că nu ai vrea să fii şi tu… încerc să fiu drăguţă, însă dacă nu îmi rezolv problema mă voi super supăra şi voi vorbi cu toată lumea“, a ameninţat femeia.

De această dată, bărbatul a refuzat să se conformeze, încunoştiinţându-l totodată pe tatăl său despre situaţie.

Ameninţările au continuat pe parcursul anului 2019 şi a anului trecut, fără ca francezul să mai trimită bani. Ieşeanca a contactat rude ale bărbatului, urmărind să pună presiune asupra acestuia. În cele din urmă, bărbatul a contactat autorităţile.

Trimisă în judecată, femeia a negat că ar fi contactat rudele francezului. Totodată, a afirmat că nu avea de fapt nicio înregistrare compromiţătoare cu acesta.

Magistraţii Judecătoriei au apreciat că parţial, vina aparţine şi francezului, acesta vulnerabilizându-se prin propriile sale acţiuni şi asumându-şi riscul de a deveni victima unor persoane lipsite de scrupule şi repere morale.