Judecătoarea din Suceava care lua mită și se droga cu interlopii se plângea că a făcut răni de la ce priza: ”Mi-o rupt nasu'”

Judecătoarea Ana Maria Chirilă, trimisă în judecată, printre altele, pentru consum de droguri, divulgare de informații clasificate către traficanții de droguri și luare de mită a venit luni la sediul Palatului de Justiție pentru a cere Curții de Apel Suceava să i se permită să părăsească domiciliul, scrie Monitorul de Suceava.

Îmbrăcată elegant și zâmbitoare, judecătoarea nu părea deloc afectată de acuzațiile extrem de grave care i se aduc.

Recent, au apărut și alte detalii incredibile despre comportamentul judecătoarei, care se plângea interlopilor alături de care se droga, cu copiii săi în casă, că a făcut răni la nas din cauza drogurilor prizate.

”Uite, am chef câteodată să consum iar! Chiar am chef!”

”Judecătoare: MMC-ul ăla, 3-MMC-u… c-acuma vorbim deschis și știm despre ce e vorba… pe care băieții o combină cu un fel de supliment alimentar care e un fel de calciu, magneziu! F*** vitamine! Ok? Și-o slăbesc, că altfel îți rupe nasu’! O dată am consumat și nefăcută cumva că nu au avut timp s-o prepare… și… mi-o rupt nasu’…

Bărbat:[neinteligibil]… Ești proastă, tu nu vezi că ai și rană la nas?

Judecătoare: Da… Și se întâmplă foarte rar la mine!

Bărbat: Da…

Judecătoare: Eu nu mi-aș mai dori, doar că… nu… nu știu cum să zic… îmi vine câteodată chefu’ ușor, na… ce vrei… Nu mi-a venit niciodată să zic asta! Uite, am chef câteodată să consum iar! Chiar am chef!”.

Judecătoarea Ana Maria Chirilă de la Tribunalul Suceava este acuzată de procurorii DIICOT că a luat mită în perioada 2021-2023 în bani, bijuterii, excursii, bilete la concerte, folosința gratuită a unor mașini de lux, servicii de pază etc.

În paralel, judecătoarea se droga la ea acasă, în prezența propriilor copii, cu interlopii pe care îi scăpa de dosare, fie prin avertizarea lor cu privire la anumite acțiuni ale oamenilor legii, fie prin eliberare. De asemenea, judecătoarea avea o relație cu unul dintre interlopi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: