Întâmplare stranie în Botoșani. Mai multe păsări moarte spânzurate în copaci au dispărut până la sosirea poliției

Monitorul de Botoșani

Mai multe păsări moarte, din diferite specii, descoperite spânzurate în copaci, la mare înălțime, într-o pădure din Botoșani, au dispărut până la sosirea poliției. Oamenii locului spun că ar putea fi vorba despre ritualuri satanice.

Întâmplare tulburătoare la Botoșani, unde un grup de cicliști a descoperit mai multe păsări moarte, din diferite specii, spânzurate în copaci, scrie Monitorul de Botoșani.

Păsările erau spânzurate la înălțime mare, de cel puțin cinci metri, în copacii de pe marginea unui drum care trece prin pădurea de lângă localitatea Corni. Pentru ca totul să fie și mai straniu, toate păsările au dispărut înainte ca poliția chemată să ajungă la fața locului.

„Eram aproape de ieşirea din pădure şi am observat mai întâi corpul unei păsări, apoi altul şi încă altul. În total să fi fost peste zece, erau şi porumbei, am văzut şi o găină, ciori. Toate atârnate de câte o creangă, în mai mulţi copaci pe de o parte şi alta a drumului. Unele legate de gât cu sfori, altele de picioare”, a spus unul dintre cei care au făcut descoperirea.

Cicliștii au sunat la poliție, dar până la sosirea oamenilor legii, în decirs, practice, de doar câteva minute, toate păsările spânzurate au dispărut din copaci.

Dosar penal pentru uciderea animalelor

Polițiștii au mai găsit doar câteva sfori pe jos și capul unei păsări care fusese spânzurată. Au rămas doar fotografiile făcute de bicicliști, iar pădurarul venit și el la fața locului a spus că nu a văzut nimic suspect.

„Domnule, eu mă ocup de partea asta de pădure de când eram copil. Şi după ce am ieşit la pensie, acum 22 de ani, tot cu pădurea asta mă ocup. Nu am văzut sau auzit aşa ceva în viaţa mea”, a spus bărbatul care cutreieră pădurea o dată la câteva zile.

Membrii echipajului din cadrul Poliţiei Animalelor ajuns la faţa locului au început să chestioneze oamenii din zonă, aceştia urmând să solicite, la faţa locului, şi un echipaj de criminalişti pentru a încerca să elucideze misterul păsărilor ucise asemeni unui ritual macabru.

„În cauză va fi întocmit un dosar penal pentru uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept”, a precizat agent principal Delia Nenişcu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Botoşani.

”Nouă nu ne trebuie sataniști prin comună”

Oamenii din sat spun că habar nu au avut ce se întâmplă în pădurea din marginea localităţii. O tânără din zonă a fost şocată de imaginea păsărilor spânzurate, spunând că ar putea fi vorba despre vreun ritual neortodox.

„E foarte bizar totul. Nouă nu ne trebuie satanişti prin comună. Numai asta ne-ar lipsi”, a spus tânăra.

Alţi săteni pun totul pe seama unor copii prost crescuţi, deşi pentru a pune la cale toată „scena” era nevoie cel puţin de o scară foarte înaltă, dacă nu chiar o autoplatformă.

„Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva. Sau să aud de aşa ceva. Nici nu pot să înţeleg de ce ar fi făcut asta. Am 83 de ani şi nu am mai auzit aşa o prostie, să spânzuri păsări”, a spus un bătrân din Corni.

Unii spun că ar putea fi capcane pentru prădătoare

Un alt sătean crede însă că ar putea fi vorba de capcane pentru păsările prădătoare, care dau târcoale comunei.

Mulţi localnici sunt crescători de porumbei, iar astfel ar putea încerca să scape de daunele făcute de păsările de pradă.

„De păsări puse momeală nu am auzit până acum. Dar am văzut găini moarte puse în pădure pentru vulpi. Umplute cu antigel şi aşa omorau vulpea. Acum poate or fi pus antigel în acele păsări şi să fie pentru ulii”, a spus bărbatul.