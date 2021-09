Un fenomen straniu a distrus mai multe case și mașini în Anglia. FOTO și VIDEO

În urma acestui fenomen, acoperișurile și ferestrele mai multor locuințe au fost distruse, lăsând în urma localnici șocați în două localități, Humberston și Thorngumbald.

În total, 20 de case au fost avariate de acest fenome, conform Mirror.

Imaginile apărute pe Internet arată casele avariate și mașinile răsturnate, în timp ce mai mulți oameni stau pe stradă și încearcă să evalueze daunele.

"Prietenul meu m-a sunat când eram la slujbă și mi-a trimis o poză cu mașina. Cea mai rea parte a fost drumul spre casă că nu știam ce s-a întâmplat. Sunt afectate acoperișul și jgheabul, dar din fericire nu la fel de rău ca la alții. Dimineață nu m-aș fi așteptat la așa ceva", a spus Jessica Locking, care locuiește în zonă de 11 ani.

