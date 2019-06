O femeie și-a pierdut inelul cu diamant vechi de 100 de ani în gunoi. Ce a urmat

Când îți pierzi inelul cu diamante, care mai are și o vechime de un secol, ai face orice ca să îl recuperezi. De exemplu, o femeie din California a fost nevoită să caute printr-o grămadă de gunoi pentru a-şi recupera preţioasa bijuterie.

Au ajutat-o şi angajaţii unei firme de salubritate, care după numai jumătate de oră,au reuşit să găsească acul în carul cu fân.

Andria Saint-Evens: "Am vrut să îmi pun inelul moment în care am realizat că nu mai este unde îl las eu de obicei, așa că am dat fuga sus pe scări, dar nu era nici acolo".

Reporter: "Cum ai reacționat atunci, pentru că bănuiesc că ai simțit că o iei razna?"

Andria Saint-Evens: "Cam așa ceva... Am început să plâng".

Însoțită de fiul ei, femeia a fugit imediat afară să caute în tomberoanele de gunoi din fața casei. Dar anjagații de la salubritate i-au luat-o înainte, apucând să le golescă.

Andria Saint-Evens: "Inelul cu diamante a fost al buncii mele și era vechi de 100 de ani"

La o asemenea valoare, Andria a făcut tot posibilul să dea de urma celor care au venit să îi ridice gunoiul din fața casei, sperând la o minune.

Reporter: "Aţi fost sunat şi aţi fost de acord să mergeţi să umblaţi în gunoi? V-aţi gândit că o să îl găsiţi? "

Angajat salubritate: "La început am fost un pic mai sceptic, dar când am ajuns la faţa locului şi am văzut-o pe Andria cât era de marcată de cele întâmplate mi-am spus că trebuie să găsim acel inel".

Aşa că, ajutaţi de femeie şi de soţul ei, au început să scotocească prin cei aproape 300 de saci de gunoi colectaţi din cartier. După nici 30 de minute a sosit vestea bună.

Andria Saint-Evens, cea care și-a pierdut inelul: "Am început să caut, dar nu găseam nimic până când în cea de-a treia pungă, ultima în care am aruncat mai multe prosoape de bucătărie am auzit un sunet de metal, moment în care am realizat că acolo căzuseră inelele mele".

Angajat salubritate: " Când a spus că le-a găsit am fost foarte fericit. A fost fantastic! "

Femeia spune că le va rămâne veşnic recunoscătoare.

Andria Saint-Evens: "M-au făcut să mă simt foarte bine pentru că s-au purtat cu mine ca şi cum aş fi fost fiica lor. Dacă n-ar fi acceptat să răstoarne tot gunoiul şi să caute împreună cu mine, nu l-aş mai fi avut, iar eu aş fi pierdut o parte din istoria familiei mele care e foarte importantă".

