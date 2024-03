Începe o nouă ediție a programului „Femeie Antreprenor”. Câți bani primesc doamnele care vor să-și deschidă o afacere

Va fi lansată a doua ediție a programului „Femeia Antreprenor”, iar cele care se califică pot obține până la 200 de mii de lei nerambursabili pentru aparatură, ori promovare. Peste 900 de femei au primit finanțare la ediția trecută.

Raluca are 36 de ani și a deschis în urmă cu 8 ani un atelier de cizmărie. Anul trecut, cu banii luați prin programul „Femeie Antreprenor”, și-a cumparat aparatură și s-a extins și pe partea de croitorie.

Și-a mai cumpărat inclusiv mașini care aplică perle și cristale.

Raluca Gheorghe, antreprenoare: „Eu când am început businessul aveam strict 600 de lei și nu aveam absolut nici o experiență. Am avut foarte multe păreri că ar trebui să mă angajez și că nu este de viitor pot să spun că am mers așa surdă, oarbă și am continuat. De la 3 calapoade pe care le aveam am ajuns la atelierul meu. Nu ar trebui să ne fie frică de absolut nimic”.

Acum vă invităm să gustați ceva dulce de la Ana. O altă antreprenoare de succes care după ce aproape 20 de ani a condus o brutărie și-a deschis și o cofetărie în Ploiești.

Ana State, antreprenoare: „În spatele acestei etichete de dulce sunt multe provocări pentru că este un domeniu mult mai sensibil, inclusiv de la aprovizionarea cu materii prime, de la forța de muncă, de la prezentarea și desfacerea lor până la consumare. Banii din acest program i-am folosit pentru energia solară am cumpărat panouri fotovoltaice, care ne ajută în reducerea emisiilor de carbon”.

Acum poate fi rândul altor femei să își extindă afacerile. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat că va fi lansată o nouă ediție a programului „Femeia Antreprenor” anul acesta. Suma oferită din bugetul statului va fi de maximum 200 de mii de lei pentru fiecare proiect acceptat, banii fiind 95% nerambursabili. Cu acești bani, doamnele își vor putea cumpăra aparatura de care au nevoie, dar și echipamente pentru economisirea energiei sau să își promoveze afacerile.

Radu Oprea, ministrul Economiei: „Este pus în cosultare publică în acest moment programul. Condiția este ca cel puțin 50% dintre asociați să fie doamne. Este un program care se adresează în principal debutanților în afaceri”.

Aproximativ 1.000 de femei vor putea avea un proiect câștigător. Bugetul pentru cea de-a doua ediție este de 200 de milioane de lei.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 01-03-2024 18:32