Începe CODRU Festival ‘24: Calum Scott, Editors, Patrice și mulți alții la Timișoara!

Acesta se va desfășura între 30 august și 1 septembrie, în locul fostei Grădini Zoologice din Timișoara. Festivalul promite trei zile de muzică și distracție în inima pădurii.

Artiști renumiți la CODRU Festival ‘24

Festivalul va aduce pe scenele sale zeci de artiști din diverse genuri muzicale. Fiecare scenă va oferi o atmosferă unică, reflectând diversitatea muzicală care face festivalul special.

Vineri, 30 august, în prima zi, vor concerta nume mari precum Editors, Wilkinson, Subcarpați împreună cu Orchestra Filarmonicii Banatul și DOPE D.O.D., Alternosfera, Puya, Erika Isac și mulți alții.

O parte din artiștii care vor urca pe scenă sâmbătă, 31 august, sunt Faithless (DJ set), Patrice, Lupii lui Calancea, Vița de Vie, Ioana Milculescu, Ian și Oscar.

În ultima zi a festivalului, duminică 1 septembrie va urca pe scenă artistul britanic Calum Scott, care revine pentru a doua oară, vara aceasta, în România, aducând cu el pasiunea și talentul său inconfundabil. Acesta a concertat în deschiderea concertului Ed Sheeran la București impresionând peste măsură cei 70.000 de participanți. Este renumit pentru interpretările sale pline de emoție, în special pentru hiturile „Dancing on My Own" și „You Are the Reason", dar și pentru colaborarea sa din 2023, „Where are you now", alături de Lost Frequencies, care demonstrează încă o dată versatilitatea și calitățile sale muzicale.

Tot duminică vor concerta și HVNDS, Azteca, Rava, Nane și mulți alții!

Activități și distracție pentru toată lumea

CODRU Festival aduce comunitatea împreună nu doar prin muzică ci și prin artă și activități pentru toate vârstele și gusturile! De la ateliere de artă și meșteșuguri în lemn, diverse jocuri pentru copii și adulți, până la zone de relaxare și activități sportive, cum ar fi escaladarea și yoga pentru copiii, festivalul va oferi ceva pentru fiecare participant! Activitățile vor începe vineri de la ora 16:00 și vor continua sâmbătă și duminică începând cu ora 14:00.

Programul concertelor și activităților pentru cele trei zile de CODRU Festival ‘24 îl găsiți aici: www.codrufestival.ro.

Organizatorii recomandă ca biletele să fie luate achiziționate online, înainte de începerea festivalului pentru a evita crearea de cozi la intrare și pentru a beneficia de ofertele, care sunt încă active.

TIMbru de CODRU oferă acces cu discount celor care locuiesc în județul Timiș, Under25 este dedicat tinerilor până în 25 de ani, inclusiv și beneficiază de un preț special, iar pachetele de grup sunt printre cele mai interesante pachete. Ele pot fi achiziționate pentru 2,3,4 și 6 persoane. Brățările de festival pot fi activate înă de astăzi, 29.08.2024 la locația festivalului CODRU, Pădurea VERDE, fosta Grădină Zoologică.

CODRU, festivalul care plantează

CODRU este mai mult decât un festival, este un program cultural, un manifest dedicat naturii și artei și se bazează pe 4 piloni importanți: ARTĂ ȘI CULTURĂ, EDUCAȚIE, ENTERTAINMENT și SUSTENABILITATE. Festivalul este dublat de sesiuni de plantare și acțiuni de ecologizare a pădurilor. Fiecare participant la CODRU Festival se alătură implicit și misiunii de responsabilizare și ecologizare pentru că fiecare bilet reprezintă un copac plantat. Până acum s-au plantat peste 45.000 de puieți în Pădurea Bistra și în alte zone din Timiș.

