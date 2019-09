Incendiu devastator în Londra. Un bloc de patru etaje a ars din temelii

Un bloc de patru etaje din Londra a ars aproape complet în noaptea de duminică spre luni.

Clădirea era construită în mare parte din lemn, astfel că focul s-a răspândit rapid. Pentru stingerea incendiului a fost nevoie de 125 de pompieri, ajutați de 20 de autospeciale, potrivit Metro.

Serviciul de urgență a primit 29 de apeluri în jurul orei 1.30, de la oameni care au văzut flăcări și fum ieșind din imobil.

Toate persoanele care se aflau în bloc în acel moment au fost evacuate în siguranță și nimeni nu a fost rănit, au anunțat autoritățile de la Londra.

Stephen Nobrega, unul dintre locatari, povestește că a fost trezit în miez de noapte de soția sa și a reușit să iasă la timp din bloc.

"M-a trezit soția mea, în jurul orei 1.20 dimineața, urlând "Arde! Arde!". Am auzit mulți vecini afară, moment în care au început să îmi bată în geam și să sune la ușă, așa că mi-am dat seama că este ceva serios. M-m ridicat din pat, am luat copii și am reușit să ieșim toți în siguranță, ceea ce este cel mai important", a povestit acesta.

Cauza incendiului nu este încă cunoscută, mai spun pompierii londonezi.

Blocul se află într-o zonă rezidențială selectă, în care prețul caselor depășește 1 milion de lire.

