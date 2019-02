Tinerele s-au dat din nou în spectacol pe străzi în UK. Cum au apărut pe ger și ninsoare

Este clar că vremea rece nu le sperie pe britanice, obișnuite deja să iasă iarna pe străzi în ținute sumare. Ninsori abundente şi temperaturi extrem de scăzute au provocat haos pe şosele şi pe căile ferate. Unele școli s-au închis, mulți angajați și-au luat zile libere, dar cluburile au fost pline iar tinerele au ținut capul de afiș.

Deși temperaturile atingeau pragul înghețului, foarte mulți tineri au ales să petreacă ultimul weekend din prima lună a anului în cluburi.

Tinerele au fost cele mai îndrăznețe. În rochii, fuste, teneși ori sandale, fetele și-au făcut apariția în cluburile de noapte din Newcastle.

Chiar dacă autoritățile au anunțat cod galben de zăpadă, iar temperatura era sub zero grade, tinerii au zâmbit, am făcut poze și s-au distrat.

Și deși zeci de școli au fost închise din cauza vremii, cluburile au rămas deschise, iar patronii s-au bucurat, că în ciuda vremii, au avut foarte mulți clienți care nu s-au lăsat speriați de zăpada și gerul de afară.

For every department head whose staff has phoned in to say they're staying at home because of a faint dusting of snow, here are some Newcastle girls out in it last night. pic.twitter.com/Gcj7kCsiVw