Imagini spectaculoase cu aurora boreală, surprinse de un astronaut de pe Stația Spațială Internațională | FOTO

Luminile au apărut în urma exploziilor solare „canibale”, care au declanșat furtuni geomagnetice pe Pământ.

Astronatului NASA Bob Hines, care a ajuns pe Stația Spațială Internațională în aprilie, a fotografiat peisajul inedit.

„Absolut SPECTACULOSĂ aurora de astăzi!!! Recunoscător pentru activitatea solară recentă care a dus la aceste priveliști minunate”, a scris acesta pe Twitter.

Absolutely SPECTACULAR aurora today!!! Thankful for the recent solar activity resulting in these wonderful sights! pic.twitter.com/aOD45XSWaX