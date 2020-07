Idee inedită în Marea Britanie. Turneu cu statuia lui John Lennon

Lian ar dori ca statuia să fie amplasată în comitatul Merseyside, unde s-a născut Lennon, până pe 21 septembrie, de Ziua Internaţională a Păcii, relatează The Guardian.

Ea a început să lucreze la aceasta statuie în urmă cu doi ani. De când a fost finalizată, a stat în Hard Rock Cafe din Londra. Lian ar vrea ca aceasta să treacă prin fiecare district al Merseyside până în 2022, scrie news.ro.

În prezent, se află la castelul Foundry din Liverpool.

John Lennon statue tour proposed to mark Beatle's 80th birthday - The Guardian https://t.co/BBeHTuQc9y via @GoogleNews