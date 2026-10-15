Temele legate de putere, control, independență și transformare personală pot deveni mai evidente, mai ales acolo unde lucrurile au rămas nerezolvate.

În perioada următoare, unele zodii pot simți că au mai multă claritate în privința obiectivelor și a deciziilor pe care le au de luat. Altele pot ajunge la concluzii importante despre relații, bani, carieră sau direcția în care își doresc să meargă. Schimbările nu se produc peste noapte, însă ceea ce au observat și au reevaluat în ultimele luni le poate ajuta să aleagă mai conștient ce vor să păstreze și ce sunt pregătite să lase în urmă.

Tranzitul poate fi resimțit mai intens de nativii Taur, Leu, Scorpion și Vărsător, în special dacă au planete sau puncte importante în primele grade ale acestor semne. Totuși, Pluton în mers direct activează domenii diferite pentru fiecare zodie.

Cum acționează Pluton în mers direct pentru fiecare zodie.

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru nativii Berbec, mersul direct al lui Pluton marchează momentul deciziilor, în urma trierii făcute în perioada de retrogradare. Lunile de analiză le-au arătat ce relații și planuri consumă energie fără să ducă la un rezultat concret. Acum, au determinarea necesară să se retragă din legăturile care nu mai funcționează. Este o etapă în care trec la fapte, preferând să meargă mai departe doar alături de persoanele pe care se pot baza cu adevărat.

Taur / Ascendent în Taur

Pentru Tauri, reluarea mersului direct aduce hotărâri majore pe plan profesional. După o perioadă în care și-au cântărit bine responsabilitățile de la locul de muncă, nativii sunt pregătiți să ia decizii privind cariera. Elimină compromisurile făcute din obișnuință și își îndreaptă eforturile doar spre acele lucruri care le aduc recunoașterea meritată. Sunt gata să lase în urmă orice drum care nu le mai oferă perspective.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Pentru Gemeni, mersul direct al lui Pluton aduce o schimbare profundă de mentalitate. Perioada de ezitare în privința deciziilor legate de studii, perfecționare profesională sau proiecte importante începe să se încheie. După lunile de gândire, nativii au determinarea necesară să își pună planurile în practică. Renunță la convingerile care îi țineau pe loc și fac pași concreți, schimbându-și perspectiva asupra viitorului.

Rac / Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, mersul direct al lui Pluton marchează momentul unor decizii legate de bani și de asocieri. Lunile trecute le-au arătat unde pierd resurse în relațiile cu ceilalți. Acum, sunt pregătiți să ia măsuri și să încheie înțelegerile care îi dezavantajează financiar. Este o etapă în care refac regulile în colaborări și caută soluții pentru a-și recâștiga independența materială, fără să mai accepte compromisuri.

Leu / Ascendent în Leu

Pentru nativii Leu, mersul direct al lui Pluton aduce hotărâri importante în viața de cuplu și în parteneriate. Perioada de retrogradare le-a arătat unde au cedat prea mult și unde s-a profitat de disponibilitatea lor. În perioada următoare, își schimbă abordarea și stabilesc limite în relațiile cu ceilalți. Legăturile autentice merg mai departe sub o formă nouă, în timp ce asocierile în care s-au făcut doar compromisuri sunt lăsate în urmă.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru nativii Fecioară, mersul direct al lui Pluton aduce o schimbare în rutina zilnică și la locul de muncă. Perioada de analiză le-a demonstrat că preluarea prea multor sarcinilor le consumă energia. Acum, au curajul să refuze responsabilitățile care nu le aparțin. Este momentul să renunțe la dorința de a controla fiecare detaliu și să se ocupe doar de lucrurile importante, protejându-și astfel sănătatea.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, mersul direct al lui Pluton aduce hotărâri importante în viața sentimentală și în proiectele personale. Lunile trecute le-au arătat ce relații sau activități nu le mai aduc satisfacția dorită. Acum, au determinarea necesară să se retragă din aceste situații. Nativii renunță să mai caute apreciere în povești complicate, preferând să își dedice timpul doar acelor lucruri care îi bucură cu adevărat.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Pentru nativii Scorpion, mersul direct al lui Pluton, guvernatorul lor, aduce decizii importante legate de casă și de viața de familie. Lunile trecute le-au arătat ce nemulțumiri legate de locuință sau de relația cu unele rude nu mai pot fi ignorate. În perioada următoare, iau măsuri pentru a reduce tensiunile și stabilesc reguli noi în relația cu apropiații. Este o etapă în care lasă în urmă vechile nemulțumiri și fac schimbări practice.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru nativii Săgetător, mersul direct al lui Pluton aduce schimbări importante în modul în care comunică și interacționează cu cei din jur. Lunile trecute le-au arătat ce discuții sau relații apropiate provocau tensiuni. Acum, își exprimă mai ferm așteptările și nu mai acceptă jumătăți de măsură, cerând ca orice promisiune să fie susținută de fapte. Este o perioadă în care se distanțează de persoanele care le consumă timpul, alegând cu mai multă grijă oamenii pe care îi țin aproape.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, mersul direct al lui Pluton aduce hotărâri importante legate de bani și de modul în care își prețuiesc munca. Lunile trecute le-au arătat unde nu le-au fost răsplătite eforturile. Acum, iau măsuri pentru a-și proteja veniturile, își reorganizează cheltuielile și au curajul să ceară banii pe care îi merită, fără să mai accepte compromisuri.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Cu Pluton revenind la mersul direct în zodia lor, nativii Vărsător iau hotărâri importante privind propriile planuri de viitor. Perioada de retrogradare le-a arătat unde au stat pe loc din cauza unor temeri sau obligații impuse de alții. Acum, își recapătă treptat independența și se îndepărtează de persoanele sau situațiile care le dictează cum să trăiască. Este momentul în care lasă în urmă vechile obiceiuri și aleg să își construiască drumul așa cum își doresc.

Pești / Ascendent în Pești

Pentru nativii Pești, mersul direct al lui Pluton aduce ocazia de a se elibera de poverile emoționale. Perioada de retrogradare i-a determinat să își analizeze temerile ascunse și să observe ce situații sau atașamente îi țin pe loc. Acum, pot începe să se desprindă de aceste legături. Nativii pun punct unor experiențe obositoare și se îndepărtează de oamenii care le consumă energia, regăsindu-și liniștea prin renunțarea la ceea ce nu le mai face bine.