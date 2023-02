Grup de cercetători din SUA și Canada: Termenii „bărbat” și „femeie” nu ar trebui folosiți în știință. Care sunt înlocuitorii

„O mare parte din știința occidentală își are rădăcinile în colonialism, supremație albă și patriarhat, iar aceste structuri de putere continuă să pătrundă în cultura noastră științifică”, au scris unii dintre cercetătorii într-un articol publicat în revista Trends in Ecology and Evolution, scrie The Times, citată de Spot Media.

În opinia lor, limbajul folosit de cercetători susține adesea un status quo discriminatoriu, care ar trebui schimbat.

Astfel că, în loc de femeie și bărbat, oamenii de știință recomandă ca biologii să folosească termeni precum „producător de spermatozoizi” sau „producătoare de ovule” pentru a evita consolidarea „viziunilor heteronormative”.

Site-ul web al grupului include o listă cu „primii 24 de termeni dăunători”. Printre aceștia se numără bărbat, femeie, mamă, tată, primitiv, invaziv și „supraviețuirea celui mai adaptat” - despre care ei susțin că este legat de „eugenie, abilitate și darwinism social”.

De asemenea, cercetătorilor nu le place nici termenul „știință cetățenească”, despre care susțin că ar putea fi „dăunător pentru cei care nu sunt cetățeni” și care s-ar putea simți excluși. În schimb, ei sugerează „știință participantă sau știință comunitară”.

