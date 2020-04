Cum pot fi dezinfectate corect animalele. Greșeala făcută de o femeie care îi putea fi fatală câinelui ei

Frica de contaminare ne împinge adesea la gesturi exagerate, cum ar fi, de exemplu, să ne dezinfectăm animalele de companie cu substanţe biocide sau clor.

Acestea însă, le provoacă arsuri bietelor fiinţe sau, potrivit veterinarilor, chiar le pot fi fatale. Specialiştii ne avertizează că urmări nefaste pot avea inclusiv plimbările pe străzile şi aleile stropite cu dezinfectant.

O femeie care a vrut să fie sigură că animalul nu aduce în casă virusul după o plimbare în parc, i-a spălat lăbuțele cu clor, fără să se gândească la efecte. Câinele s-a chinuit îngrozitor şi cu greu s-a vindecat. Veterinarii spun că astfel de cazuri sunt tot mai dese, din păcate.

Delia Asofie, medic veterinar: "Iniţial o fost doar local, o văzut că merge un pic mai greu, după care prin lingere, ei au ingerat din clorul respectiv şi o ajuns să aibă arsuri inclusiv pe limbă, inclusiv la nivel obrajilor, pe interior."

Plimbările în aer liber pot fi şi ele periculoase, dacă animalul de companie calca prin locuri stropite cu substanţe dezinfectante. Pentru câinele Mailo, bucuria hoinărelii de dimineaţă s-a transformat într-o experienţă îngrozitoare.

Tania Cufoian, stăpâna lui Mailo: "Am venit înapoi şi încercam să văd ce are la piciorul ăla de se tot lingea de atâta timp şi am văzut că are rana respectivă. Şi atunci m-am apucat să îi sun pe toţi veterinarii pe care îi cunoşteam, le-am trimis poze pe Facebook cu ce să fac în cazul în care are aşa ceva."

George Popa, medic veterinar: "Între degetele animalului sunt anumite glande, care se pot irita foarte uşor. Dacă se irită, câinele se linge excesiv şi de aici apar problemele."

Veterinarii spun că igiena animalului de companie trebuie să se rezume la un spălat delicat cu apă şi şampon special sau foarte puţin săpun.

Adrian Toma, medic veterinar: "Apoi ar fi bine să se dea cu o cremă pentru lăbuţe, există în cabinete, în farmacii veterinare, pentru a proteja perniţele de acele microfisuri, unde se pot cantona bacterii."

Specialiştii susţin că nu există dovezi că animalele de companie pot transmite noul virus. Ele pot fi însă purtătoare ale altor boli, astfel ca spălatul des pe mâini cu apă şi săpun este esenţial pentru sănătatea stăpânilor.

Raluca Ionaș, Asociaţia TAC Medicina Veterinară Socială: "Dacă aveţi întrebări, întrebaţi medicul veterinar, întrebaţi asociaţiile, întrebaţi-ne pe noi, numai nu luaţi decizii pripite. Aveţi grijă de animal, aveţi grijă de voi, staţi acasă."

Mare atenţie şi atunci când vă dezinfectaţi locuinţa. Medicii veterinari recomandă să ţineţi animalele închise cât timp spălaţi suprafeţele şi să le daţi drumul prin casă doar după ce acestea s-au uscat bine. De asemenea, nu lăsaţi flacoanele cu dezinfectant în preajma patrupedelor care, în joacă, s-ar putea intoxica.