Gestul unor tineri în miez de noapte, după ce au văzut ce se întâmplă cu vecinii lor

A fost o noapte agitată pentru pompieri , dar şi pentru locuitorii din comună Lazuri, judeţul Dâmboviţa.

O casă a fost cuprinsă de flăcări, iar valvătaia s-a extins şi la gospodăria vecinilor.

Câţiva tineri au văzut de la distanţă focul şi au mers imediat să dea alarma.

O femeie a suferit un atac de panică şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Incendiul s-a produs la puţin timp după miezul nopţii. În prima locuinţă, unde focul a mistuit tot etajul, se aflau doi soţi. Câţiva tineri au venit imediat ce au văzut casa cuprinsă de flăcări.

Martor: "Am văzut flăcări mari, am fugit încoace, am fost primul care am dat cu apă. Am scos trei butelii."

Cei doi soţi au ieşit la timp din încăpere şi nu au suferit răni. Femeia s-a speriat, şi a avut nvoie de îngrijirile medicilor.

Proprietarul casei arse: "Am încălzire centrală, n-am foc, nu aveam nimic.

Reporter: Dormeaţi?

Proprietarul casei arse: "Bineînţeles. Soţia s-a trezit să iasă afară şi m-a trezit, e foc!

În casa învecinată dormeau alţi doi oameni, dar din fericire un tânăr i-a trezit la timp.

Vecin: "Noroc cu băieţii ăştia că au sărit gardul."

Vecin: "Când am ieşit noi afară, Doamne, cât era flacără de mare! Şi sunt şi casele apropiate."

Ion Bătrânu, primarul comunei Comişani: "Ar fi de la centrală, centrală vecinulu, problema e că s-a extins"

La faţa locului au ajuns patru autospeciale de la pompieri care au lichidat în cele din urmă incendiul.

Gabriel Vișan, comandant Detaşamentul de pompieri Târgovişte: "Un incendiu de casă ce s-a propagat la o a doua casă, o persoană de sex feminin a suferit un atac de panică şi i-a fost acordat ajutorul de ambulanţă SMURD.

Casa devastată de flăcări nu era asigurată, aşa că proprietarii sunt nevoiţi să suporte toate pagubele.