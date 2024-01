Gestul făcut față de soția sa de un bărbat care a aflat că are Alzheimer. „Nu aș mai putea continua”. VIDEO

Mick Smith este un cântăreț de muzică country, din Leicestershire, și cântă la un grup de suport pentru persoanele cu dementă.

Bărbatul a compus o piesă intitulată „Always Toghether” (n.r. - „Mereu împreună”), pentru soția sa în vârstă de 60 de ani, Diana, în săptămâna în care a fost diagnosticat oficial cu Alzheimer.

„Este foarte important pentru mine că suntem împreună. Dacă nu ar mai fi în lumea mea acum, nu aș mai putea continua”, a spus acesta.

Mick Smith wrote the song, Always Together, for his wife of nearly 60 years, Diana, in the week he was diagnosed.