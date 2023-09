„Imnul” „Golden Gate-ului” de România, dedicat de Azur unui politician. „Am simțit eu nevoia, nu cred că va fi un hit”

În timp ce artisul spune că inițiativa i-a aparținut, unele voci susțin că, de fapt, acesta ascunde o reclamă politică, pentru că în versuri este pomenit și un fost prim-ministru.

„S-a deschis pod la Brăila, mă duc ca să îmi iau mașina. Să o iau pe nevastă-mea și să trecem Dunărea”.

Cântărețul care în videoclipul, creat într-o manieră oarecum indie, își arată entuziasmul pe care îl trăiește legat de construirea podului de la Brăila, este Nelu Vlad - devenit cunoscut în România acum aproape 50 de ani, când a înființat formația Azur.

Pe YouTube, melodia a fost postată acum aproape o săptămână. Versurile ei exprimă, pe jumătate, un patriotism local.

”La podul lui Tudose să venim, haideți să facem poze, să zâmbim. Să ai o amintire în viața ta cu podul de la Brăila. Brăila, Brăila!”.

...dar are și o parte de publicitate politică. Tudose din melodie este europarlamentarul Mihai Tudose, prim-ministrul în 2018, perioadă în care s-a semnat contractul pentru construirea podului.

”Curajos peste măsură, doar o simplă semnătură. A semnat ca un bărbat și avem podul cel mai înalt”.

Versul conține totuși un neadevăr. Podul de la Brăila nu este cel mai înalt, ci doar cel mai lung pod suspendat din România. Probabil că artistul nu a găsit altă rimă.

Azur ar fi compus cântecul la cererea PSD

Presa locală spune că ideea cântecului ar fi venit în timpul unei petreceri, organizată pe un ponton plutitor, la care participau lideri din Brăila ai partidului din care face parte Mihai Tudose și că aceștia i-ar fi cerut lui Nelu Vlad să o compună.

Mihai Tudose, europarlamentar: „Mă îndoiesc că putea fi comandată sau oprită”.

Nelu Vlad, Azur: „Piesa am scris-o că am vrut eu. Am simțit eu nevoia, ca brăilean, nu cred că va fi un hit. Am zis, băi, să punctez și eu cum pot, cu mintea mea acest obiectiv, să îl punctez în cântec”.

Melodia a dat primul test al publicului la Festivalul Peștelui de la Brăila.

Băiat: „Nu e prea așa, cine știe ce... Trebuie lucrată, așa la disc master”.

Femeie: ”Da, e mișto”.

În istoria muzicală a României au mai existat perioade în care diverși artiști au dedicat cântece realizărilor din infrastructură.

Mirabela Dauer și Dan Spătaru au promovat în acest cântec Canalul Dunăre - Marea Neagră, iar Angela Similea a cântat despre metroul din București.

