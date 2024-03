Festival dedicat tatuajelor la Iași. Peste 120 de tatuatori concurează pentru premii. „Am ales ceva simpatic”

Portrete, simboluri sau personaje din operele lui Shakespeare au fost transpuse cu migală milimetrică pe piele, în funcție de cerințele clientului.

Ioana: „Ideea a pornit de la „Weird Sisters” a lui Shakespeare. Am căutat mult timp un tatuator care să aibă stilul potrivit și l-am găsit pe Gabi.”

Bogdan, artist: „Este un portret înspăimântător, să zicem. Alegerea a fost făcută de comun acord. Tatuajele au evoluat, iar, la noi, majoritatea clienților vin deja cu ideea preconcepută.”

Un tatuaj complex poate fi realizat în câteva ore sau chiar zile.

Ramona, artistă: „Designul acesta, de exemplu, poate dura până la o zi, între 8 și 9 ore. Am ales ceva simpatic cu care să concurez. Mergem pe o singură tematică pe picior, cu personaje, și la un moment dat le vom lega.”

Gabriel, alt artist: „Lucrăm deja de-a doua zi la el și sper să-l terminăm cât mai repede. Ieri cred că am stat undeva la 8 ore și astăzi, probabil, 6-7.”

Cei care nu au dorit un tatuaj permanent au optat pentru unul temporar, realizat cu henna.

Eliza, tatuatoare cu henna: „În general, persoanele din Iași își doresc tatuaje temporare florale, acesta fiind modelul cel mai căutat, dar mie îmi place să fac și modele indiene.”

La finalul fiecărei zile s-au acordat premii, însă toți artiștii visează la marele titlu care va fi acordat la încheierea evenimentului.

Eugen Lăpușneanu, organizatorul evenimentului: „Avem categorii precum black and grey, color, realism. În fiecare seară avem diferite premii. Premiul cel mare este Best of Show, ceea ce înseamnă că toate tatuajele făcute la convenție vor fi luate în considerare, iar unul va pleca acasă cu acest Best of Show.”

Atmosfera nu putea fi completă fără concertele susținute în mijlocul imensului salon de tatuaje. Pasionații de tatuaje sunt așteptați și astăzi la eveniment, până la ora 22.

