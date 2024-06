Festival de tarafuri la Tismana, „arbitrat” de Niculina Stoican. Cine au fost câștigătorii

A fost însă o bună ocazie pentru ca tineri din toată țara să își arate talentul.

Geagu Cătăroiu a devenit faimos în perioada interbelică. Cânta la o cârciumă din Bucureşti, unde era vizitat adesea de Maria Tănase și de Maria Lătărețu. Acum, la Tismana, locul său de baștină, nepoții îi duc numele mai departe.

Cristian Cătăroiu Junior – nepot al lui Geagu Cătăroiu: „El cânta și eu încercam să mă joc cu fluierele făcute de el, rămâne o amintire frumoasă. Încerc să duc mai departe tradiția, nu m-am abătut de la folclorul nostru gorjenesc.”

Gabi Cătăroiu – nepot al lui Geagu Cătăroiu: „Cântând folk pe vremuri, nu poți să cânți alte bazaconii pentru că folkul ce e de fapt, folclor, trecând de la una la alta n-a fost mare chestie.”

Ediția din acest an a festivalului a fost câștigată de un grup de tineri. Talentul l-au moştenit din familie.

Izabela Bobirci – taraful Ionuț Bobirci din Pârâul de Pripor: „Este și sângele, dar avem și școală, am mers cât am putut, am vrut să ieșim un pic din mediul ăla în care am crescut și am zis să mergem mai departe.”

Niculina Stoican, membru al juriului: „Noi trebuie să privim un picuț cultura populară altfel decât am fost tentați până acum s-o privim.”

Anul acesta, bugetul alocat pentru festival a fost de 250.000 de lei, suficient pentru a atrage participanți din toată țara și nu numai.

Narcis Petre Remetea – primarul orașului Tismana: „Din toată țara avem invitați, chiar și din Serbia, Bulgaria, recitaluri de excepție. În funcție de cheltuieli o să vedem dacă putem să susținem că acest festival să devină internațional.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: