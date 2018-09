Fenomen neobișnuit în Grecia provocat de căldură: ”Nu e periculos pentru oameni și vor muri curând”

Pânza vastă a acoperit vegetația, iar imaginile fac senzație pe internet. Experții spun că este un fenomen sezonier, cauzat de păianjenii Tetragnatha, care își pot construi cuiburi mari în vederea împerecherii, relatează BBC News.

Se crede, de asemenea, că ”explozia” populației de țânțari a contribuit la creșterea numărului de păianjeni.

Maria Chatzaki, profesor de biologie moleculară și genetică la Universitatea Tracia, Grecia, a declarat că temperaturile ridicate, umiditatea și hrana au creat condițiile ideale pentru reproducerea speciei în număr mare.

the giant spiderweb across a lagoon in the Greek town of Aitoliko is really really really *really* whoa pic.twitter.com/mYwvFnBPHZ