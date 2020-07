Familie din Vrancea, atacată cu bâte și topoare în miez de noapte. "Nu am mai văzut în viaţa mea aşa ceva"

O familie de comercianţi din Vrancea a trecut prin momente de spaimă, sâmbătă noapte.

Taraba de legume şi fructe, pe care cei doi o au la marginea unui sat din judeţul Vaslui, le-a fost distrusă cu topoarele de nişte localnici, supăraţi că afacerea lor are de suferit.

Agresorii au fugit după atac, dar au fost identificaţi, iar acum poliţia îi caută...

Lavinia Turcitu: "A dat cu toporul în pepeni şi m-au lovit. Sunt lovită la genunchi. Dacă nu fugeam ne omora, au spart parbrizul maşinii. Am sunat la 112 să ne scape. Au fugit ei. Acum 2 zile a venit şi m-a ameninţat...să număr zilele cât mai stau aici. Au venit angajaţii lui. Au zis că vă las 2 zile, dacă nu, vin noaptea şi vă omor în rulotă."

De anii de zile, această familie aduce aici la vânzare legume şi fructe din Vrancea. În urmă cu câteva zile, ar fi fost ameninţaţi de un localnic, care are acelaşi tip de afacere. Acesta era deranjat că vânzările la taraba lui sunt în scădere, iar cumpărătorii ar merge la cei din Vrancea. În cursul nopţii, bărbatul ar fi trimis nişte tineri din sat să-i atace pe cei doi comercianţi. Bărbatul şi soţia lui au reuşit să fugă, însă marfa şi bunurile lor au fost distruse în câteva minute.

Păgubiți: "Ne-au distrus, au spart maşina...Toată marfa, nu am avut conflict cu el. Am fugit cu soţia cu maşina.

Reporter: Cine v-a atacat ?

Păgubiți: Doi băieţi, cu bâte, topoare, picioare. Cu ce au avut, să ne izgonească de aici, ei au o tarabă mai încolo, în sat, ei zic că sunt producători, dar cumpăra din depozit şi se pun pe marginea şanţului. Ca ei sunt producători. S-au pus lângă noii acum două zile şi au strigat la lume să cumpere de la ei ca ei sunt producători, ca noi suntem ţigani de la Vrancea".

Întâmplarea i-a surprins pe localnici.

Martor: Am văzut când arunca cu piere în maşină. Când am coborât să vedem ce se întâmpla, ne-a ameninţat fără să facem nimic că ne da foc şi ne alunga din sat. E ceva de nedescris. Nu am mai văzut în viaţa mea aşa ceva.".

Bogdan Gheorghiţă, purt.cuv. IPJ Vaslui: "Poliţiştii vasluieni au intervenit după ce au fost sesizaţi prin 112 ca 2 tineri au distrus fructe şi legume de la o tarabă de pe raza satului Cantalaresti, jud Vaslui. A fost deschis dosar penal. Se fac cercetări."

Suspecţii au fugit după atac, însă au fost identificaţi şi urmează să dea socoteală pentru fapta lor.