Explozie puternică într-un bloc de locuințe din Codlea. Nouă imobile au fost afectate

Deflagrația nu a fost urmată de incendiu. În total, nouă garsoniere au fost afectate de suflul puternic.

Explozia a avut loc la prânz într-o garsonieră situată la etajul patru al unui bloc de locuințe, cel mai probabil din cauza unei acumulări de gaze, spun pompierii. Un vecin a sunat la 112.

În urma deflagrației, cel care locuiește în această garsonieră, un bărbat de 44 de ani, a suferit arsuri de gradul 2 și 3 la mâini și la față. A fost transportat de urgență la spital.

Marius Leonte, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Ilfov: „Bolnavul este internat la secția ATI, chirurgie plastică. Prognosticul este rezervat în momentul de față”.

Până la sosirea pompierilor, aproximativ 20 de locatari au ieșit singuri din clădire.

În locuința în care s-a produs explozia, bucăți din pereți și tavan s-au prăbușit, geamurile s-au spart, iar totul în jur este distrus. Vecinii povestesc că zgomotul i-a speriat de moarte.

Femeie: „Sunt schimbul 3, dormeam, nu am auzit explozia, dar am auzit cum cad pereții efectiv. Am ieșit pe hol, totul era dărâmat”.

Alte nouă locuințe învecinate au fost afectate de suflul puternic.

În acest caz se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate cauza exploziei.

