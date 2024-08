Programul pe zile la UNTOLD 2024. În ce zile vor urca pe scena principală Lenny Kravitz și Swedish House Mafia

În acest an, tărâmul magic UNTOLD, festival care ocupă locul 3 în clasamentul celor mai mari 100 de festivaluri din lume, își va deschide porțile în perioada 8-11 august.

Experiențele oferite fanilor vor fi memorabile la fiecare scenă din perimetrul festivalului, pentru fiecare dintre cele patru zile de festival.

Joi, 8 august: Fanii UNTOLD se vor bucura de show-urile unor artiști și DJ care vor ajunge pentru prima dată pe Cluj-Arena: Louis Tomlinson, Tom Grennan, alături de Purple Disco Machine și duo-ul Blasterjaxx. Pe scena principală, în prima zi a festivalului UNTOLD, vor mai urca Irina Rimes, Steve Aoki, Timmy Trumpet și Partydul Kiss FM.

Vineri, 9 august: Legenda pop rock Lenny Kravitz va avea un show live memorabil pe scena principală UNTOLD. A doua zi de UNTOLD va fi plină de magie și riff-uri de chitară, cu una dintre surprizele frumoase oferite de creatorii festivalului pentru cea de-a 9-a ediție: Lenny Kravitz, singurul artist cu 4 premii Grammy consecutive la categoria „Best Male Rock Vocal Performance”. Lineup-ul de la mainstage este completat de Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Lost Frequencies, Zerb, Vama și Almud.

Sâmbătă, 10 august: Sam Smith va ajunge pentru prima dată în România. Britanicul are în palmares un Oscar, un Golden Globe și cinci premii Grammy la cele mai importante categorii: Best Pop Vocal Album, Best New Artist, Record of the Year, Song of the Year. Trio-ul Swedish House Mafia, unul dintre cele mai apreciate act-uri din muzica electronică, face parte din lineup-ul stelar al celei de-a 9-a ediții a festivalului UNTOLD. Alături de aceste nume mari, în a treia zi a festivalului, pe Cluj-Arena vor ajunge Salvatore Ganacci, Jax Jones, Tujamo, Jaxomy, Arcadia by Fehrplay. Organizatorii UNTOLD au pregătit un show special cu Marius Moga & Friends.

Duminică, 11 august: Ultima zi a călătoriei prin universul UNTOLD va oferi fanilor un show total al nigerianului Burna Boy, cel mai mare artist afrobeats, singurul artist african care a avut două evenimente sold-out, doi ani la rând, pe London Stadium. Martin Garrix, unul dintre DJ-ii care domină cultura dance în ultimii ani, revine pe scena principală a festivalului UNTOLD. Nicky Romero, Mahmut Orhan, Milky Chance și DJ Bliss sunt numele care completează lineup-ul zilei de duminică.

Scena Galaxy, casa techno a festivalului UNTOLD, este pregătită pentru cele mai mari nume din cultura underground. Acesta este lineup-ul pe zile:

Joi, 8 August: Carl Cox (Hybrid Live Set), Black Coffee, Prâslea, Marwan Dua, Akos.

Vineri, 9 August: Solomun, Sara Bluma, Peredel, Cezar, Mihigh, Poltom.

Sâmbătă, 10 August: Stephan Bodzin, SIT, Grigoré, Priku b2b Arapu, Charlie.

Duminică, 11 August: FISHER, Gordo, Nusha, Mahony, Deaf Jules, Persic.

Festivalul UNTOLD are loc între 8 și 11 august în Cluj-Napoca.

